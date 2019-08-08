"50 на 50": главный тренер Мариуполя с оптимизмом оценил шансы пройти АЗ

В первом матче мариупольцы сыграли вничью со счетом 0:0.

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич прокомментировал ничью с нидерландским АЗ (0:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы, который прошел в Одессе.

Слова Бабича приводит Tribuna.com.

"АЗ не удивил, мы знали, что команда работает хорошо в позиционной атаке. Нам было нужно насытить центр поля. Мы справились со своей задачей, за исключением ударов со средней дистанции.

С учетом кадровых проблем - отработали на отлично. Как говорят, матч начинается после 65-й минуты. В этот отрезок встречи мы начали контролировать мяч, проводить атаки. Соперник был не готов к игре, в которой мы контролируем мяч", - сказал Бабич.

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Тренер считает, что после первой игры у команд равные шансы пройти в следующий этап:

"После первой встречи шансы на проход 50 на 50. В ответном матче ни у кого не будет преимущества. Шансы пройти дальше хорошие, за них нужно драться".

Напомним, ответная встреча пройдет 15 августа.

УНИАН также сообщал о том, что луганская "Заря" в первом матче третьего квалификационного раунда ЛЕ сыграла вничью с болгарским ЦСКА.