"За деньгами не гонюсь": футболист сборной Украины рассказал об отказе от трансфера в российский клуб (видео)

Александр Караваев вспомнил о своем предложении от московского "Динамо" и высказал мнение о трансферах украинцев в Россию.

Полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Караваев объяснил, почему отказался перейти в московское "Динамо".

Об этом Караваев сказал в интервью для YouTube-канала Вацко Live.

"Да, в прошлом году было предложение. Не официальное, а мне звонили представители московского клуба, говорили, что есть заинтересованность, что хотят связаться с "Зарей". Долго думал об этом. Понимаю, какая ситуация в стране, сопоставлял все эти моменты, как говорят - "кормить семью" и так далее.

Но я такой человек - я люблю то, что делаю, и хочу, чтобы люди получали от этого удовольствие, а не создавалась какая-то негативная ситуация. Понимал, что если перейду - то выиграю только в плане финансов. Но есть другой путь - можно остаться здесь, чем-то пожертвовать, добиться результатов, выйти на другой уровень, тебя заметят, и можешь куда-то перейти", - сказал Караваев.

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Футболист отметил, что деньги для него не в приоритете:

"Нужно расставлять приоритеты и цели на жизнь. Либо ты хочешь добиться каких-то высот в карьере, либо хочешь поехать сразу зарабатывать деньги. Да, я потерял в финансовом плане. Но я не гонюсь за деньгами. Знаю, откуда я вышел, понимаю, что у меня ничего не было, но я как тогда был всем доволен, так и сейчас всем доволен. Ни о чем не жалею, но и никого не осуждаю".

Караваев прокомментировал переход в московское "Динамо" защитника Ивана Ордеца:

"У меня нет к Ордецу никаких претензий. Это его выбор, его семьи. Они так решили. Ему с этим дальше жить и как-то решать эту проблему. В нашей стране - это сейчас проблема. Если переходишь в российский чемпионат, то есть люди, которые будут тебя критиковать".

По мнению Караваева, споры касательно трансферов украинских футболистов будут продолжаться, пока не закончится война:

"Каждый заслуживает на свое мнение. Но есть моменты, когда критика выглядит очень грубо. Одни говорят, что футболист едет в Россию, зарабатывает там деньги и привозит их в Украину, тратит или вкладывает здесь. Другие говорят, мол, как он может туда поехать, если Россия убивает наших героев. Мнения не сходятся, и из-за этого много такой критики. Пока не прекратится война, так и будем доказывать, кто прав, а кто виноват".

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