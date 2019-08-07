"Будет непросто": в Брюгге оценили шансы пройти Динамо после победы в первой игре

Футболисты "Брюгге" прокомментировали домашнюю победу в матче с "Динамо".

Игроки "Брюгге" дали свои комментарии после минимальной победы над "Динамо" (1:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

Матс Ритц, который заработал пенальти, отметил, что шансы команд остаются равными:

"Забить на своем поле и не пропустить - это всегда хороший результат в еврокубках. Но, мне кажется, мы должны были забивать еще один мяч. Не говорю, что мы уже прошли дальше, шансы остаются 50 на 50. "Динамо" - очень хорошая команда с большим опытом. В Киеве нам будет непросто, но мы верим в положительный результат", - цитирует Ритца официальный сайт "Брюгге".

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Автор гола с пенальти Ханс Ванакен подчеркнул, что команда довольна результатом:

"Я доволен этим результатом. Не забывайте, что мы играли против сильного оппонента, который каждый год выступает в еврокубках, поэтому мы не должны быть недовольны. Во втором тайме нам было сложнее выбраться на половину поля соперника. Это то, над чем мы должны поработать до следующей недели. При этом вы видите, как важно не пропустить гол".

Напомним, ответная встреча пройдет 13 августа в Киеве. В прямом эфире матч покажет телеканал "2+2".

УНИАН также сообщал о том, что футболист "Динамо" извинился за ключевую ошибку в матче с "Брюгге".