Заря - Днепр-1: видеообзор матча УПЛ

В Запорожье состоялся поединок второго тура украинской Премьер-лиги.

В рамках второго тура украинской Премьер-лиги 4 августа на "Славутич Арене" в Запорожье проходил матч между "Зарей" и "Днепром-1".

Смотрите на УНИАН онлайн видео трансляцию матча "Заря" - "Днепр-1".

"Заря" - "Днепр-1" - 1:1

Голы: Кочергин, 70 - Когут, 45+3

"Заря": Шевченко, Тымчик, Вернидуб, Чеберко, Михайличенко, Иванисеня, Кочергин, Юрченко, Хомченовский (Лунев, 62), Будковский, Громов (Леднев, 80)

"Днепр-1": Клищук, Сафронов, Лопыренок (Гуйе, 78), Логинов, Полевой, Батагов, Когут, Булеца (Вакулко, 67), Назаренко (Снижко, 90+3), Чичиков, Супряга

Предупреждения: Вернидуб, Хомченовский, Чеберко - Сафронов, Батагов, Назаренко, Когут, Клищук

Обзор матча

Видео матча

Обе команды стартовали в чемпионате с побед. "Заря" в первом туре на выезде со счетом 1:0 обыграла "Ворсклу", а новичок УПЛ "Днепр-1" на своем поле выиграл у "Олимпика" (2:0).

Отметим, что "Заря" в текущем сезоне провела также два матча в квалификации Лиги Европы, и оба раза обыграла "Будучность" (3:1 и 1:0). Таким образом, победная серия команды Виктора Скрипника насчитывает уже три матча.

Букмекеры считают хозяев поля фаворитами матча. На победу "Зари" дается коэффициент 2,28, на ничейный результат - 3,15, а на победу "Днепра-1" - 3,35.

УНИАН ранее также сообщал о том, что во втором туре УПЛ "Десна" обыграла "Ворсклу".