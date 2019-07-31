ФИФА назвала претендентов на награду лучшему футболисту года

Также названы претенденты на звание лучшего тренера года.

Стали известны имена претендентов на награду лучшему футболисту года по версии ФИФА - FIFA The Best.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, в число претендентов вошли десять футболистов.

На награду лучшему игроку года номинированы Криштиану Роналду ("Ювентус"), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона"), Маттейс де Лигт ("Аякс"/"Ювентус"), Гарри Кейн ("Тоттенхэм), Эден Азар ("Челси"/"Реал"), Садио Мане, Вирджил ван Дейк, Мохамед Салах (все - "Ливерпуль"), Лионель Месси ("Барселона") и Килиан Мбаппе (ПСЖ).

Также ФИФА назвала десятку претендентов на награду лучшему тренеру.

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В число номинантов вошли Джамель Бельманди (сборная Алжира), Дидье Дешам (сборная Франции), Марсело Гальярдо ("Ривер Плейт"), Рикардо Гарека (сборная Перу), Юрген Клопп ("Ливерпуль"), Пеп Гвардиола ("Манчестер Сити"), Фернанду Сантуш (сборная Португалии), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм"), Эрик тен Хаг ("Аякс") и Тите (сборная Бразилии).

Награды ФИФА The Best будут вручены 23 сентября в Милане. Их обладателей определят специальная комиссия из экспертов, спортивные журналисты, тренеры и капитаны национальных команд, а также интернет-пользователи.

УНИАН ранее также сообщал о том, что стали известны даты проведения Клубного чемпионата мира по футболу.