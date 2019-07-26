Стали известны даты проведения Клубного чемпионата мира по футболу-2019

В ежегодном турнире примут участие семь команд.

ФИФА огласила даты проведения Клубного чемпионата мира по футболу-2019.

Как сообщает официальный сайт ФИФА, турнир пройдет в Катаре с 11 по 21 декабря.

В турнире примут участие семь команд. Жеребьевка состоится 16 сентября.

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На данный момент известны пять участников предстоящего турнира. Это победитель Лиги чемпионов КОНКАКАФ "Монтеррей" (Мексика), победитель ЛЧ ОФК "Иенген Спорт" (Новая Каледония), победитель Лиги чемпионов КАФ "Эсперанс" (Тунис), победитель Лиги чемпионов УЕФА "Ливерпуль" (Англия) и хозяева турнира - чемпион Катара "Аль-Садд".

Напомним, в прошлом году победителем клубного чемпионата мира стал мадридский "Реал".

УНИАН ранее также сообщал о том, что в ФИФА определились с количеством команд на чемпионате мира-2022.