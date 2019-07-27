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"Сделаем все": защитник Динамо рассказал о настрое на матч за Суперкубок Украины

22:20, 27 июля 2019
Футбол
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Тамаш Кадар хочет порадовать болельщиков Динамо / фото: dynamo.kiev.ua

Слова Кадара приводит официальный сайт "Динамо".

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"Все знают, что игра с "Шахтером" не будет легкой. Это высококлассная команда с игроками отличного уровня. Но мы также имеем свои преимущества. Нас ожидает бескомпромиссная борьба и мы отдадим все силы на поле. Хочется порадовать наших болельщиков. Сделаем все, чтобы добыть трофей", - сказал футболист.

"У нас был интенсивный сбор в Австрии. Мы много работали и рвемся в бой. Все динамовцы в хорошем настроении", - добавил Кадар.

Напомним, матч "Динамо" - "Шахтер" пройдет 28 июля в Одессе. Начало встречи - в 21.00.

УНИАН также сообщал о том, что на матче за Суперкубок Украины ожидается аншлаг.

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Теги: #Динамо#Шахтер#Суперкубок Украины#Тамаш Кадар