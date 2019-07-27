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Будет аншлаг: на матч за Суперкубок Украины раскуплены все билеты

14:09, 27 июля 2019
Футбол
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В прошлом году Суперкубок Украины выиграло Динамо / фото: upl.ua

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Таким образом, на матче грандов украинского футбола ожидается аншлаг. 

Отметим, что стадион "Черноморец", который примет матч за Суперкубок в десятый раз в истории, может вместить 34 164 зрителя.

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется в 21:00.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок Украины.

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Теги: #Динамо#Шахтер#Суперкубок Украиныпогода в Одессе