Будет аншлаг: на матч за Суперкубок Украины раскуплены все билеты

Поединок между "Динамо" и "Шахтером" пройдет в Одессе.

Все билеты на матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером", который пройдет 28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе, распроданы.

Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.

Таким образом, на матче грандов украинского футбола ожидается аншлаг.

Отметим, что стадион "Черноморец", который примет матч за Суперкубок в десятый раз в истории, может вместить 34 164 зрителя.

Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется в 21:00.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок Украины.