Будет аншлаг: на матч за Суперкубок Украины раскуплены все билеты
14:09, 27 июля 2019Футбол
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Поединок между "Динамо" и "Шахтером" пройдет в Одессе.
В прошлом году Суперкубок Украины выиграло Динамо / фото: upl.ua
Все билеты на матч за Суперкубок Украины между "Динамо" и "Шахтером", который пройдет 28 июля на стадионе "Черноморец" в Одессе, распроданы.
Об этом сообщает официальный сайт УПЛ.
Таким образом, на матче грандов украинского футбола ожидается аншлаг.
Отметим, что стадион "Черноморец", который примет матч за Суперкубок в десятый раз в истории, может вместить 34 164 зрителя.
Матч "Динамо" - "Шахтер" начнется в 21:00.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, кто будет судить матч за Суперкубок Украины.
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