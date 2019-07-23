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Брюгге - Динамо: утверждены дата и время матча квалификации Лиги чемпионов

21:02, 23 июля 2019
Футбол
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Динамо стартует в ЛЧ 6 августа / фото: ФК Динамо Киев

Первый поединок, который будет для "Динамо" выездным, пройдет на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге 6 августа. Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени.

Что касается ответной встречи, то она состоится 13 августа на "Олимпийском", однако точное время начала матча пока неизвестно.

Напомним, для попадания в групповой этап Лиги чемпионов "Динамо" предстоит пройти два раунда квалификации.

УНИАН также сообщал о всех результатах жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Теги: #Динамо#Лига чемпионов#квалификация Лиги чемпионов