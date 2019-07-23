Брюгге - Динамо: утверждены дата и время матча квалификации Лиги чемпионов

Киевляне сыграют против бельгийцев в рамках третьего раунда квалификации.

УЕФА утвердил дату проведения первого для киевского "Динамо" матча в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов

Первый поединок, который будет для "Динамо" выездным, пройдет на стадионе "Ян Брейдель" в Брюгге 6 августа. Начало встречи - в 21:30 по киевскому времени.

Что касается ответной встречи, то она состоится 13 августа на "Олимпийском", однако точное время начала матча пока неизвестно.

Напомним, для попадания в групповой этап Лиги чемпионов "Динамо" предстоит пройти два раунда квалификации.

УНИАН также сообщал о всех результатах жеребьевки третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.