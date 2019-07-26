Звездного испанского футболиста лишили прав за превышение скорости

Сеск Фабрегас на улицах Лондона разогнался до 109 километров в час.

Полузащитник Сеск Фабрегас, который на данный момент является игроком "Монако", оштрафован и лишен водительских прав за превышение скорости.

Об этом сообщает Sky Sports.

Передвигаясь на своем авто по улицам Лондона, Фабрегас разогнался до 68 миль в час (109 км/ч) при допустимой скорости в 40 миль в час (64 км/ч).

После того, как футболиста остановила полиция, он попытался оспорить свое нарушение, заявив, что "не ехал так быстро".

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Фабрегас, у которого уже было шесть очков штрафа за нарушение правил дорожного движения, не явился на заседание суда, однако через своего адвоката "принес свои искренние извинения".

В связи с добавлением еще шести очков штрафа Фабрегас был лишен возможности управлять автомобилем на ближайшие полгода. Кроме того, суд обязал испанца выплатить штраф в размере 750 фунтов, а также покрыть судебные издержки в размере 135 фунтов.

Как сообщал УНИАН, ранее в Англии также лишили прав звездного Дэвида Бекхэма.