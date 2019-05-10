Легенду английского футбола Бекхэма лишили водительских прав

Знаменитый английский футболист за рулем разговаривал по телефону.

Бывшего игрока "Манчестер Юнайтед" Дэвида Бекхэма на полгода лишили водительских прав. Данное решение было вынесено по итогам заседания суда.

Об этом сообщает BBC.

Бекхэм лишен водительских прав за то, что за рулем разговаривал по телефону.

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Экс-футболист нарушил правила дорожного движения 21 ноября в центре Лондона. Случайный прохожий сфотографировал Бекхэма в тот момент, когда он разговаривал по телефону, находясь за рулем своего "Бентли" в "медленно движущемся потоке".

Футболист признал свою вину и, кроме лишения прав, заплатит штраф в размере 750 фунтов стерлингов, а также покроет судебные издержки.

Также, согласно британским правилам дорожного движения, Бекхэму начислили еще шесть штрафных очков вдобавок к уже имеющимся шести за предыдущие нарушения.

УНИАН ранее также сообщал о том, что в России суд вынес приговор избившим людей футболистам.