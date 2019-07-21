Бавария обыграла Реал на Международном кубке чемпионов (видео)

Мюнхенцы одержали первую победу на престижном предсезонном турнире.

В рамках товарищеского турнира Международный кубок чемпионов в Хьюстоне встречались мюнхенская "Бавария" и мадридский "Реал".

Матч завершился победой "Баварии" со счетом 3:1.

Счет был открыт на 15-й минуте встречи - первый удар Корентина Толиссо был заблокирован, но полузащитник тут же добил мяч в сетку.

"Реал" упустил свои возможности сравнять счет, а на 67-й минуте пропустил во второй раз - Роберт Левандовски принял мяч в штрафной, красиво развернулся и пробил в угол ворот.

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Еще через две минуты никто из "сливочных" не помешал Сержу Гнабри нанести удар из центра штрафной.

На 81-й минуте "Бавария" осталась в меньшинстве после того, как за фол последней надежды был удален голкипер Свен Ульрайх. Штрафной за это нарушение реализовал Родриго Гоэс.

"Бавария" - "Реал" - 3:1

Голы: Толиссо, 15, Левандовски, 67, Гнабри, 69 - Родриго, 84.

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Киммих, Боатенг, Мартинес (Зюле, 46), Алаба (Цайзер, 73; Хоффманн, 83), Алькантара (Горетцка, 59), Арп (Гнабри, 46).Толиссо (Сингх, 72), Саншеш (Павар, 46), Коман (Дэвис, 59), Мюллер (Левандовски, 46).

"Реал": Куртуа (Навас, 46), Карвахаль (Хави, 46), Варан (Адри, 46), Рамос (Начо, 46), Марсело (Менди, 46), Иско (Родриго, 46), Кроос (Кубо, 46), Модрич "(Сеоане, 46), Асенсио (Васкес, 46), Бензема (Йович, 46), Азар (Винисиус Жуниор, 46).

Удаление: Ульрайх, 81.

Как сообщал УНИАН, в первом матче на МКЧ "Бавария" проиграла "Арсеналу".