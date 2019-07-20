Манчестер Юнайтед стартовал с победы в Международном кубке чемпионов (видео)
В Сингапуре состоялся поединок Международного кубка чемпионов, в котором встречались английский "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Интер".
Победу праздновали подопечные Уле Гуннара Сульшера. На 76-й минуте единственный гол забил 17-летний Мейсон Гринвуд, который вышел на замену.
"Манчестер Юнайтед" - "Интер" - 1:0
Гол: Гринвуд, 76
"Манчестер Юнайтед": Де Хеа (Ромеро, 65), Вик-Биссака (Янг, 63), Таунзебе (Байи, 63), Линделеф (Джонс, 67), Шоу (Далот, 66), Матич (Фред, 67), Погба (Перейра, 67), Джеймс (Чонг, 63 (Гомес, 90+2)), Лингард (Мата, 67), Рашфорд (Мактоминей, 63), Мартиаль (Гринвуд, 63).
"Интер": Ханданович, Д'Амброзио, Де Врей (Раноккья, 73), Шкриниар, Кандрева (Агуме, 83), Гальярдини (Барелла, 73), Брозович (Валеро, 83), Сенси (Мариу, 73), Далберт (Пирола, 73), Лонго (Перишич, 46), Эспозито (Колидио, 83).
Предупреждения: Перейра, Чонг - Брозович, Кандрева, Шкриниар.
Ранее УНИАН сообщал, что "Арсенал" обыграл "Баварию" в Международном кубке чемпионов.