Арсенал обыграл Баварию в Международном кубке чемпионов (видео)

Команды провели матч в США

В матче Международного кубка чемпионов лондонский "Арсенал" встречался с мюнхенской "Баварией" в Карсоне (США).

Поединок завершился победой англичан со счетом 2:1.

Все голы были забиты после перерыва. Счет открыл защитник мюнхенцев Луис Познански на 49-й минуте. Затем Роберт Левандовски восстановил равновесие.

Победный мяч за "Арсенал" на 88-й минуте забил форвард лондонцев Эдвард Нкетиа.

"Арсенал" – "Бавария" - 2:1

Голы: Познаньски, 49 (автогол), Нкетиа, 88 – Левандовски, 71

"Арсенал": Лено (Мартинес, 46), Мэйтленд-Найлз, Мустафи (Чемберс, 81), Папастатопулос, Монреаль (Колашинац, 46), Уиллок (Бертон, 64), Джака, Мхитарян (Нелсон, 64), Озил (Джон-Джулз, 81), Обамеянг (Сака, 81), Ляказетт (Нкетиа, 81).

"Бавария": Нойер (Ульрайх, 46), Кель (Киммих, 46), Боатенг (Зюле, 46), Мартинес (Павар, 46), Алаба (Познаньски, 46), Алькантара (Штиллер, 46), Онтужанс (Гнабри, 46), Толиссо (Горетцка, 46), Йоханссон (Сингх, 46), Арп (Коман, 46), Мюллер (Левандовски, 46).

УНИАН ранее сообщал, что "Барселона" представила звездного новичка.