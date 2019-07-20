Бельгийский клуб с футболистами сборной Украины случайно вышел в еврокубки

"Гент" сыграет в Лиге Европы.

Бельгийский "Гент" получил путевку в Лигу Европы вместо дисквалифицированного "Мехелена".

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

"Мехелен" должен был выступить в квалификации турнира как победитель Кубка Бельгии, однако в итоге клуб был отстранен из-за участия в договорных поединках.

Стоит отметить, что в составе "Гента" выступают трое украинцев - форвард Роман Яремчук, полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун.

Во втором раунде Лиги Европы бельгийцы встретятся с румынским "Вииторулом". Матчи пройдут 25 июля и 1 августа.

Ранее УНИАН сообщал, что УЕФА наказал Украину за нарушения в матче против Сербии.