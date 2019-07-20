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Бельгийский клуб с футболистами сборной Украины случайно вышел в еврокубки

14:15, 20 июля 2019
Футбол
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Команда Яремчука попала в Лигу Европы / twitter.com/kaagent

Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

"Мехелен" должен был выступить в квалификации турнира как победитель Кубка Бельгии, однако в итоге клуб был отстранен из-за участия в договорных поединках.

Стоит отметить, что в составе "Гента" выступают трое украинцев - форвард Роман Яремчук, полузащитник Роман Безус и защитник Игорь Пластун.

Во втором раунде Лиги Европы бельгийцы встретятся с румынским "Вииторулом". Матчи пройдут 25 июля и 1 августа.

Ранее УНИАН сообщал, что УЕФА наказал Украину за нарушения в матче против Сербии.

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Теги: #футбол#УЕФА#Лига Европы#Роман Безус#Роман Яремчук