УЕФА наказал Украину за нарушения в матче отбора Евро-2020 против Сербии

УАФ понесет финансовое наказание.

Дисциплинарный комитет УЕФА принял решение наказать Украину за ряд нарушений, которые были зафиксированы во время матча квалификации Евро-2020 против Сербии.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Поединок состоялся 7 июня во Львове на "Арене Львов" и завершился разгромной победой подопечных Андрея Шевченко со счетом 5:0.

Нарушения были зафиксированы по четырем пунктам: пиротехника, блокировка проходов между секторами, проблемы с освещением и выбрасывание предметов на поле.

В итоге было решено оштрафовать Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) на 15 250 евро.

После четырех туров Украина возглавляет группу B, набрав 10 очков. Следующая игра состоится 7 сентября против Литвы на выезде.

УНИАН ранее сообщал, что Маркевич готов возглавить сборную Украины в случае отставки Шевченко.