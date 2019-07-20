Паралимпийская сборная Украины стала серебряным призером ЧМ по футболу
09:46, 20 июля 2019Футбол
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В решающем поединке украинцы уступили россиянам.
Украинцы проиграли на турнире только в финале / фото: twitter.com/ukrparalympic
Паралимпийская сборная Украины по футболу стала второй на чемпионата мира, который проходил в испанской Севилье.
Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.
В финальном матче украинцы со счетом 1:3 уступили сборной России. В составе сборной Украины отличился голом Сергей Беденок, но этого оказалось мало.
Отметим, что в предыдущих матчах Украина одержала пять побед с общим счетом 27:0 (7:0 над Австралией, 10:0 над Испанией и 2:0 над Аргентиной на групповом этапе, а также 5:0 над Нидерландами в четвертьфинале и 3:0 над Бразилией в полуфинале).
УНИАН ранее также сообщал о том, что дефлимпийская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по футболу.
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