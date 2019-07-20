Паралимпийская сборная Украины стала серебряным призером ЧМ по футболу

В решающем поединке украинцы уступили россиянам.

Паралимпийская сборная Украины по футболу стала второй на чемпионата мира, который проходил в испанской Севилье.

Об этом сообщает пресс-служба Национального комитета спорта инвалидов Украины.

В финальном матче украинцы со счетом 1:3 уступили сборной России. В составе сборной Украины отличился голом Сергей Беденок, но этого оказалось мало.

Отметим, что в предыдущих матчах Украина одержала пять побед с общим счетом 27:0 (7:0 над Австралией, 10:0 над Испанией и 2:0 над Аргентиной на групповом этапе, а также 5:0 над Нидерландами в четвертьфинале и 3:0 над Бразилией в полуфинале).

УНИАН ранее также сообщал о том, что дефлимпийская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по футболу.