Дефлимпийская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по футболу (фото, видео)

В решающем матче украинцы переиграли команду Германии со счетом 2:0.

Украинская дефлимпийская сборная (спортсмены с нарушениями слуха) стала победительницей чемпионата Европы. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

В решающем матче украинцы переиграли команду Германии со счетом 2:0. Оба мяча сборная Украины забила после перерыва, на 61-й и 76-й минутах.

Чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями слуха проходил с 2 по 15 июня в городе Ираклион, что в Греции, в нем приняли участие 16 футбольных сборных Европы.

Как сообщал УНИАН, юниорская сборная Украины по футболу победила Южную Корею в финальном матче чемпионата мира со счетом 3:1.