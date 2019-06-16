Дефлимпийская сборная Украины выиграла чемпионат Европы по футболу (фото, видео)
14:53, 16 июня 2019Футбол
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В решающем матче украинцы переиграли команду Германии со счетом 2:0.
Оба мяча сборная Украины забила после перерыва / фото new.paralympic.org.ua
Украинская дефлимпийская сборная (спортсмены с нарушениями слуха) стала победительницей чемпионата Европы. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.
В решающем матче украинцы переиграли команду Германии со счетом 2:0. Оба мяча сборная Украины забила после перерыва, на 61-й и 76-й минутах.
фото new.paralympic.org.ua
фото new.paralympic.org.ua
фото new.paralympic.org.ua
Чемпионат Европы среди спортсменов с нарушениями слуха проходил с 2 по 15 июня в городе Ираклион, что в Греции, в нем приняли участие 16 футбольных сборных Европы.
Как сообщал УНИАН, юниорская сборная Украины по футболу победила Южную Корею в финальном матче чемпионата мира со счетом 3:1.
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