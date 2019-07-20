Алжир обыграл Сенегал и стал чемпионом Кубка африканских наций (видео)
На Кубке африканских наций-2019 в Египте определился чемпион.
В финальном поединке встречались сборные Алжира и Сенегала. Судьба трофея решилась в основное время — победу со счетом 1:0 добыли алжирцы.
Будущий чемпион нанес результативный удар на второй минуте. Его автором стал Багдад Бунеджа, а мяч после рикошета парашютом оказался в сетке. Это был единственный удар алжирцев за всю игру.
В дальнейшем Сенегал владел преимуществом, но реализовать свои моменты не удалось. Кроме того, во втором тайме арбитр отменил пенальти в ворота Алжира после видеоповтора.
Сенегал - Алжир - 0:1
Гол: Бунеджа, 2
Сенегал: Гомис, Гассама, Сане, Сабали, Куяте, Ндиайе (Диатта, 59), Севе (Дианье, 75), Сарр, Гуйе, Мане, Ньянг (Кейта Бальде, 85).
Алжир: Мболи, Зеффан, Бенсебайни, Манди, Бенламри, Марез, Гедиура, Фегули (Тахрат, 85), Беннасер, Белаили (Браими, 84), Бунеджа (Слимани, 89).
Предупреждения: Гуйе, Гассама - Бенсебайни, Белаили.
Таким образом, Алжир впервые с 1990 года и во второй раз в истории выиграл Кубок Африки.
Ранее УНИАН сообщал, что сборная Бразилии выиграла Кубок Америки.