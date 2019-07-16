Малиновский вошел в топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов

Итальянская "Аталанта" заплатила за украинца 13,7 миллиона евро.

Трансфер Руслана Малиновского вошел в десятку самых дорогих переходов украинских футболистов.

Соответствующие данные опубликованы на портале Transfermarkt.

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Малиновский, за которого "Аталанта" заплатила 13,7 миллиона евро, занял в рейтинге девятое место, потеснив на десятую строчку переход Евгения Коноплянки из "Севильи" в "Шальке" и вытеснив из топ-10 трансфер Анатолия Тимощука из "Зенита" в "Баварию" (11 миллионов).

Возглавляет рейтинг самых дорогих трансферов украинских футболистов Андрей Шевченко, за которого в 2006 году "Челси" заплатил 43,88 миллиона евро.

Если учитывать трансферы украинцев между зарубежными клубами, то Малиновский - в топ-3 после переходов Шевченко из "Милана" в "Челси" и Андрея Ярмоленко из "Боруссии" в "Вест Хэм".

Топ-10 самых дорогих трансферов украинских футболистов

УНИАН ранее также сообщал о том, что игроки "Вест Хэма" устроили ледяной душ для Андрея Ярмоленко.