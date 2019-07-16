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"Сложно договориться": Шахтер может избавиться от бразильского легионера

10:27, 16 июля 2019
Футбол
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В прошлом сезоне Веллингтон Нем забил за Шахтер три гола / фото: ФК Шахтер

Об этом сообщил президент "Флуминенсе" Марио Биттенкурт, которого цитирует globoesporte.globo.com.

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"У нас пока нет никаких договоренностей, потому что очень сложно вести переговоры с "Шахтером". Если появится возможность все-таки договориться, то мы, конечно, хотели бы подписать Нема", - сказал Биттенкурт.

"Трансфер Нема - желание двух сторон", - также отметил президент "Флуминенсе".

В прошлом сезоне 27-летний Нем провел за "Шахтер" 21 матч во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

До перехода в "Шахтер" в сезоне 2013-2014 Нем выступал за "Флуминенсе".

Как сообщал УНИАН, ранее украинский нападающий "Шахтера" перешел в венгерский клуб.

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Теги: #Шахтер#трансферы#Веллингтон Нем