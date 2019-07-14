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Трансфер украинца Малиновского в итальянский клуб: появились новые подробности

09:59, 14 июля 2019
Футбол
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Руслан Малиновский близок к уходу из Генка / фото: krcgenk.be

Президент "Аталанты" Антонио Перкасси подтвердил информацию о том, что клуб пытается подписать украинского полузащитника Руслана Малиновского.

При этом Перкасси, которого цитирует tuttomercatoweb, заявил, что клуб надеется сэкономить:

"Переход Малиновского возможен. Но мы все же надеемся еще немного сэкономить на этом трансфере", - сказал Перкасси.

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В то же время генеральный директор "Генка" Эрик Гериц заявил, что "Аталанта" лидирует в гонке за Малиновского, но является не единственным претендентом на игрока.

"На Малиновского претендуют различные клубы: как в Италии, так и в других странах. Если брать серию А, то "Аталанта" определенно в поул-позиции. Ищем решение, которое удовлетворит и нас, и игрока, и потенциального покупателя. Но повторюсь, что есть не только "Сампдория" и "Аталанта", - приводит слова Герица gazzetta.it.

Гендиректор "Генка" также подчеркнул, что "вопрос может быть решен уже в ближайшие дни".

Ранее сообщалось о том, что "Аталанта" заплатит за Малиновского от 13 до 14 миллионов евро.

Как сообщал УНИАН, Малиновский заявил, что "Генк" искажает его слова.

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Теги: #трансферы#Руслан Малиновский#Аталанта