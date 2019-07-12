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Барселона объявила о подписании звездного нападающего Гризманна

16:41, 12 июля 2019
Футбол
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Антуан Гризманн / REUTERS

"Барселона" объявила о трансфере нападающего сборной Франции Антуана Гризманна, который перешел в каталонский клуб из мадридского "Атлетико".

Об этом сообщает пресс-служба "Барселоны".

Гризманн поставил подпись под контрактом, который рассчитан на пять лет. В соглашении между клубом и игроком прописаны отступные в размере 800 миллионов евро.

За переход игрока "Барселона" заплатила 120 миллионов евро. Именно такая сумма отступных была указана в контракте француза с "Атлетико".

Гризманн выступал за "Атлетико" с 2014 по 2019 год. На счету нападающего 133 гола в 257 матчах за клуб.

Как сообщал УНИАН, ранее "Атлетико" выступал с обвинениями в адрес "Барселоны" и Гризманна.

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Теги: #Барселона#трансферы#Атлетико Мадрид#Антуан Гризманн