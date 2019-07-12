Итальянский клуб сделал новое предложение по трансферу украинского футболиста Малиновского
Итальянская "Аталанта" вновь пытается подписать полузащитника сборной Украины и бельгийского "Генка" Руслана Малиновского.
По данным La Gazzetta dello Sport, трансфер может быть оформлен до конца следующей недели.
В переходе Малиновского заинтересован главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, который хочет укрепить полузащиту команды.
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Сумма трансфера составит от 13 до 14 миллионов евро. В данный момент клубы обсуждают процент от дальнейшей перепродажи игрока.
Напомним, ранее подписать Малиновского также пыталась итальянская "Сампдория", однако трансфер не состоялся.
"Аталанта" по итогам прошлого сезона завоевала путевку в ЛЧ, заняв в Серии А третье место.
УНИАН ранее также сообщал о том, что Малиновский обвинил "Генк" в том, что в бельгийском клубе искажают его слова.