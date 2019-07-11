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Легенда в форме: 69-летний экс-футболист забил гол ударом через себя (видео)

19:56, 11 июля 2019
Футбол
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Клаус Фишер работает экспертом на ТВ / фото: zdf.de

В эфире одного из популярных телешоу 69-летний Фишер повторил свой знаменитый удар в падении через себя, сорвав аплодисменты публики.

В 1975, 1979 и 1982 годах голы Фишера ударами в падении через себя признавались в ФРГ лучшими голами года.

Отметим, что большую часть карьеры Фишер провел в составе "Шальке". Вместе со сборной Германии в 1982 году он стал серебряным призером чемпионата мира. Фишер является вторым лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги (268 голов).

На данный момент экс-игрок работает экспертом на немецком телевидении.

Видео в Twitter опубликовал телеканал BSN. При этом в BSN бросили вызов бывшему нападающему сборной Англии Гари Линекеру, написав, что он "никогда бы так не смог". Линекер уже ответил, что смог бы.

УНИАН ранее также сообщал о том, что знаменитый футболист представил оригинальную сборную всех времен.

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Теги: #футбол