Легенда в форме: 69-летний экс-футболист забил гол ударом через себя (видео)

Экс-игрок сборной Германии Клаус Фишер продемонстрировал, что находится в отличной форме.

Знаменитый экс-нападающий сборной Германии Клаус Фишер поразил болельщиков ударом "ножницами".

В эфире одного из популярных телешоу 69-летний Фишер повторил свой знаменитый удар в падении через себя, сорвав аплодисменты публики.

В 1975, 1979 и 1982 годах голы Фишера ударами в падении через себя признавались в ФРГ лучшими голами года.

Отметим, что большую часть карьеры Фишер провел в составе "Шальке". Вместе со сборной Германии в 1982 году он стал серебряным призером чемпионата мира. Фишер является вторым лучшим бомбардиром в истории Бундеслиги (268 голов).

На данный момент экс-игрок работает экспертом на немецком телевидении.

Видео в Twitter опубликовал телеканал BSN. При этом в BSN бросили вызов бывшему нападающему сборной Англии Гари Линекеру, написав, что он "никогда бы так не смог". Линекер уже ответил, что смог бы.

This is absolutely nuts. The Germans have got 69-year-old Klaus Fischer (an ex-pro and now a TV pundit) smacking in overhead kicks live on the telly. @GaryLineker could never. pic.twitter.com/5kVpQDHxXS — BSN (@BallStreet) 10 июля 2019 г.

УНИАН ранее также сообщал о том, что знаменитый футболист представил оригинальную сборную всех времен.