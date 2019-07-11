Назван самый дорогой молодой футболист мира
Опубликован список самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года.
Рейтинг представил портал Mysoccerex.
На первом месте находится вингер "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оценен в 261,5 миллиона евро. В топ-3 также вошли хавбек дортмундской "Борусии" Джейдон Санчо (120,3) и защитник "Аякса" Маттейс де Лигт (74,5).
Топ-10 самых дорогих игроков мира до 21 года:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 261,5
2. Джейдон Санчо ("Боруссия»" Дортмунд) – 120,3
3. Маттейс де Лигт ("Аякс") – 74,5
4. Кай Хавертц ("Байер") – 74,2
5. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") – 73,6
6. Жоау Фелиш ("Атлетико") – 71,8
7. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") – 67,9
8. Винисиус Жуниор ("Реал") – 60,2
9. Кристиан Пулишич ("Челси") – 57,2
10. Эдер Милитао ("Реал") – 54,6.
УНИАН также сообщал, что защитник "Динамо" вошел в топ-100 молодых талантов мира.