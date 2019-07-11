Назван самый дорогой молодой футболист мира

В тройку вошли футболисты ПСЖ, дортмундской "Боруссии" и "Аякса".

Опубликован список самых дорогих футболистов мира в возрасте до 21 года.

Рейтинг представил портал Mysoccerex.

На первом месте находится вингер "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе, который оценен в 261,5 миллиона евро. В топ-3 также вошли хавбек дортмундской "Борусии" Джейдон Санчо (120,3) и защитник "Аякса" Маттейс де Лигт (74,5).

Топ-10 самых дорогих игроков мира до 21 года:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 261,5

2. Джейдон Санчо ("Боруссия»" Дортмунд) – 120,3

3. Маттейс де Лигт ("Аякс") – 74,5

4. Кай Хавертц ("Байер") – 74,2

5. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") – 73,6

6. Жоау Фелиш ("Атлетико") – 71,8

7. Джанлуиджи Доннарумма ("Милан") – 67,9

8. Винисиус Жуниор ("Реал") – 60,2

9. Кристиан Пулишич ("Челси") – 57,2

10. Эдер Милитао ("Реал") – 54,6.

УНИАН также сообщал, что защитник "Динамо" вошел в топ-100 молодых талантов мира.