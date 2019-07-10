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В украинской Премьер-лиге будут видеоповторы: известны подробности

15:42, 10 июля 2019
Футбол
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VAR / REUTERS

Исполнительный комитет Украинской ассоциации футбола поддержал проект изменений регламента УПЛ относительно внедрения системы видеоповторов VAR.

Об этом сообщила пресс-служба организации.

Было принято решение использовать VAR в режиме оффлайн в первом круге нового сезона элитного дивизиона чемпионата Украины. Это позволит обучить арбитров и протестировать оборудование.

В полноценном режиме система должна начать работу со второго круга сезона-2019/20, когда будет получено разрешение от ФИФА.

Новый сезон в Украине откроет матч "Динамо" и "Шахтера" в рамках Суперкубка в Одессе 28 июля.

Ранее УНИАН сообщал, что предложены два варианта расширения украинской Премьер-лиги.

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Теги: #футбол#УПЛ#VAR#УАФ