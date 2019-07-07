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Сборная США выиграла женский чемпионат мира по футболу (видео)

21:03, 07 июля 2019
Футбол
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Сборная США / REUTERS

В матче за золотые медали американки обыграли сборную Нидерландов - 2:0. Оба гола были забиты во втором тайме.

Лучшим игроком финала и всего чемпионата была признана 34-летняя Меган Рапино. Также она стала лучшим бомбардиром турнира, забив шесть голов.

Американская сборная выиграла женский ЧМ во второй раз подряд и в четвертый раз в истории. Также отметим, что США в третий раз подряд играли в финале.

Американки лидируют по количеству побед на чемпионатах мира, опережая Германию, которая выигрывала золотые медали дважды.

США - Нидерланды - 2:0 

Голы: Рапино (61, с пенальти), Лавель (69)

УНИАН ранее также сообщал о том, что в ООН сравнили зарплату Лионеля Месси и 1693 футболисток.

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Теги: #футбол#сборная США