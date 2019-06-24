"Оккупированы Россией": в украинском клубе поддержали акцию грузинских футболистов (фото)

Игроки "Ворсклы" сделали фото с плакатом, поддержав своего партнера по команде.

Игроки полтавской "Ворсклы" поддержали акцию грузинских футболистов, которые вышли на матчи национального чемпионата в футболках с надписями "Мы из Грузии и нашу страну оккупировала Россия".

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Соответствующее фото опубликовал ON FOOTBALL в Facebook.

Футболисты "Ворсклы" сфотографировались с плакатом, на котором на английском языке написано: "20% моей страны оккупированы Россией".

Плакат на фото держит грузинский защитник "Ворсклы" Андро Гиоргадзе.

Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что УЕФА не накажет грузинских игроков за акцию против России.