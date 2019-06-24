"Оккупированы Россией": в украинском клубе поддержали акцию грузинских футболистов (фото)
17:04, 24 июня 2019Футбол
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Игроки "Ворсклы" сделали фото с плакатом, поддержав своего партнера по команде.
Плакат держит грузинский футболист Андро Гиоргадзе / фото: facebook.com/groups/onfootball.ua
Игроки полтавской "Ворсклы" поддержали акцию грузинских футболистов, которые вышли на матчи национального чемпионата в футболках с надписями "Мы из Грузии и нашу страну оккупировала Россия".
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Соответствующее фото опубликовал ON FOOTBALL в Facebook.
Футболисты "Ворсклы" сфотографировались с плакатом, на котором на английском языке написано: "20% моей страны оккупированы Россией".
Плакат на фото держит грузинский защитник "Ворсклы" Андро Гиоргадзе.
Как сообщал УНИАН, ранее стало известно, что УЕФА не накажет грузинских игроков за акцию против России.
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