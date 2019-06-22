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Бельгийский клуб согласился продать игрока сборной Украины Малиновского - СМИ

12:42, 22 июня 2019
Футбол
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Руслан Малиновский близок к переходу в Аталанту / фото: krcgenk.be

Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

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"Генк" согласился снизить цену на украинца до 15 миллионов евро. Теперь стороны близки к соглашению.

Ранее бельгийский клуб требовал за Малиновского 20 миллионов, но "Аталанта" была не готова платить такую сумму. 

Сам Малиновский хочет перейти именно в "Аталанту", которая, напомним, стала бронзовым призером Серии А и вышла в Лигу чемпионов.

Как сообщал УНИАН, ранее Малиновский высказался о возможном трансфере в "Аталанту", заявив, что "Генк" препятствует трансферу.

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Теги: #Генк#Руслан Малиновский#Аталанта