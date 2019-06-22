Бельгийский клуб согласился продать игрока сборной Украины Малиновского - СМИ

"Генк" готов снизить цену на украинца и отпустить его в "Аталанту".

Бельгийский "Генк" согласился снизить цену и продать полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского в итальянскую "Аталанту".

Об этом сообщает сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы.

Читайте такжеПризер чемпионата Италии сделал предложение по трансферу игрока сборной Украины

"Генк" согласился снизить цену на украинца до 15 миллионов евро. Теперь стороны близки к соглашению.

Ранее бельгийский клуб требовал за Малиновского 20 миллионов, но "Аталанта" была не готова платить такую сумму.

Сам Малиновский хочет перейти именно в "Аталанту", которая, напомним, стала бронзовым призером Серии А и вышла в Лигу чемпионов.

Как сообщал УНИАН, ранее Малиновский высказался о возможном трансфере в "Аталанту", заявив, что "Генк" препятствует трансферу.