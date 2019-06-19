"Дело Мораеса": Украина выиграла апелляцию у Люксембурга и Португалии

УЕФА вынес окончательный вердикт касательно натурализации нападающего.

УЕФА не удовлетворил апелляцию Федерации футбола Люксембурга и Португальской футбольной федерации по делу о натурализации бразильского нападающего Жуниора Мораеса.

Об этом стало известно сайту Sport Arena.

Люксембург и Португалия пытались обжаловать решение Дисциплинарного комитета УЕФА не наказывать Украину снятием очков, однако украинская сторона выиграла апелляцию.

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УЕФА еще раз признал правомерными натурализацию Мораеса и его участие в матчах отбора на Евро-2020 против Португалии и Люксембурга.

Напомним, Люксембург и Португалия посчитали, что натурализация Мораеса могла быть незаконной, так как игрок не проживал беспрерывно на территории Украины на протяжении пяти лет.

Таким образом, результаты сборной Украины в матчах против Португалии (0:0) и Люксембурга (2:1) остаются в силе.

Как сообщал УНИАН, ранее в Федерации футбола Люксембурга заявили, что планируют обращаться в Спортивный арбитражный суд.