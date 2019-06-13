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УЕФА открыл дело из-за поведения болельщиков сборной Украины

19:12, 13 июня 2019
Футбол
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Болельщики сборной Украины / REUTERS

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Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В отношении украинской стороны выдвинуты следующие обвинения: использование фанатами пиротехники, бросание предметов на поле, блокировка лестничных проходов, а также плохое освещение стадиона.

Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 18 июля.

Напомним, сборная Украины разгромила сборную Сербии со счетом 5:0.

УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко вышел на первое место в рейтинге тренеров сборной Украины.

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Теги: #УЕФА#сборная Украины#Евро-2020 квалификация