УЕФА открыл дело из-за поведения болельщиков сборной Украины

Дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрит поведение болельщиков на матче Украина - Сербия.

УЕФА открыл дисциплинарное дело по матчу квалификации Евро-2020 между сборными Украины и Сербии, который прошел на "Арене Львов" во Львове.

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Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

В отношении украинской стороны выдвинуты следующие обвинения: использование фанатами пиротехники, бросание предметов на поле, блокировка лестничных проходов, а также плохое освещение стадиона.

Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 18 июля.

Напомним, сборная Украины разгромила сборную Сербии со счетом 5:0.

УНИАН также сообщал о том, что Андрей Шевченко вышел на первое место в рейтинге тренеров сборной Украины.