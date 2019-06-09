Сборная Англии в серии пенальти завоевала бронзовые медали Лиги наций

В матче за третье место англичане обыграли сборную Швейцарии.

Сборная Англии стала бронзовым призером дебютного розыгрыша Лиги наций УЕФА. В матче за третье место англичане по пенальти обыграли сборную Швейцарии.

Ближе к победе в основное время матча были англичане - дважды после ударов Гарри Кейна Швейцарию спасал каркас ворот. На 84-й минуте гол Каллума Уилсона был отменен после видеоповтора. В овертайме команды также не смогли открыть счет, а в серии пенальти точнее была Англия.

Голкипер английской сборной Джордан Пикфорд не только отразил пенальти в исполнении Йосипа Дрмича, но еще и сам забил с "точки".

Швейцария - Англия - 0:0 (5:6 по пенальти)

Швейцария: Соммер, Эльведи, Аканджи, Шер, Родригес (Дрмич, 87), Фройлер, Джака, Мбабу, Фернандеш (Закария, 60), Шакири (Цубер, 64), Сеферович (Окафор, 113).

Англия: Пикфорд, Александр-Арнольд, Гомес, Магуайр, Роуз (Уокер, 69), Далли, Делф (Баркли, 106), Алли, Лингард, Кейн (Уилсон, 74), Стерлинг.

Серия пенальти: Магуайр (0:1), Цубер (1:1), Баркли (1:2), Джака (2:2), Санчо (2:3), Аканджи (3:3), Стерлинг (3:4), Мбабу (4:4), Пикфорд (4:5), Шер (5:5), Дайер (5:6), Дрмич (5:6, вратарь)

Напомним, в финале Лиги наций встретятся сборные Португалии и Нидерландов.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Португалия - Нидерланды.