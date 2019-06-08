Португалия - Нидерланды: где смотреть финал Лиги наций

Португальская и нидерландская сборные будут сражаться за трофей.

9 июня в финальном матче Лиги наций УЕФА встретятся сборные Португалии и Нидерландов. Встреча пройдет на стадионе "Драгау" в Порту.

Начало матча - в 21.45 по киевскому времени.

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В прямом эфире транслировать матч Португалия - Нидерланды будет телеканал "Футбол 1". До начала встречи эксперты в студии проанализируют шансы команд, а после финального свистка - результат матча.

Победитель финального поединка станет первым в истории обладателем трофея Лиги наций, а также получит призовые в размере 10,5 миллионов евро. Финалист заработает 9 миллионов.

Как сообщал УНИАН, в полуфинале Португалия благодаря хет-трику Криштиану Роналду обыграла Швейцарию, а Нидерланды в дополнительное время прошли Англию.