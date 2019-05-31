В луганском клубе Юрий Вернидуб работал 9 лет.

Юрий Вернидуб подал в отставку с поста главного тренера «Зари». Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.

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Такое решение было принято тренером после разговора с президентом клуба Евгением Геллером.

Вернидуб возглавлял «Зарю» с 2010 года. За 9 лет работы под началом украинского специалиста команда становилась бронзовым призером УПЛ, играла в групповом раунде Лиги Европы и доходила до финала Кубка Украины.

В завершившемся сезоне УПЛ «Заря» упустила 4-ю строчку в последнем туре - подопечные Юрия Вернидуба проиграли «Мариуполю».