Вернидуб подал в отставку с поста главного тренера Зари
13:13, 31 мая 2019Футбол
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В луганском клубе Юрий Вернидуб работал 9 лет.
Юрий Вернидуб / УНИАН
Юрий Вернидуб подал в отставку с поста главного тренера «Зари». Об этом сообщает пресс-служба луганского клуба.
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Такое решение было принято тренером после разговора с президентом клуба Евгением Геллером.
Вернидуб возглавлял «Зарю» с 2010 года. За 9 лет работы под началом украинского специалиста команда становилась бронзовым призером УПЛ, играла в групповом раунде Лиги Европы и доходила до финала Кубка Украины.
В завершившемся сезоне УПЛ «Заря» упустила 4-ю строчку в последнем туре - подопечные Юрия Вернидуба проиграли «Мариуполю».
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