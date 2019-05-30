Мариуполь обыграл Зарю и занял 4-е место по итогам сезона Премьер-лиги

"Заря" финишировала на 5-м месте, но все равно сыграет в Лиге Европы.

Состоялся матч последнего, 32-го тура УПЛ, в котором «Мариуполь» обыграл на своем поле «Зарю» со счетом 3:1.

Счет был открыт на 12-й минуте - игрок "Мариуполя" Пихаленок отличился автоголом, позволив "Заре" выйти вперед.

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Хозяева сумели отыграться после перерыва - на 66-й минуте Зубков сравнял счет, а уже через минуту Вакула вывел «Мариуполь» вперед. Точку в матче поставил на 90-й минуте Борячук - 3:1.

Таким образом, "Мариуполь", обыграв "Зарю", занял 4-е место в турнирной таблице. "Заря" финишировала 5-й, но все равно получила право представлять Украину в Лиге Европы.

Сегодня вечером пройдут два заключительных поединка сезона - "Львов" принимает "Шахтер", а "Александрия" играет с "Динамо".