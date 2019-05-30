Итальянский Интер отправил в отставку Спаллетти, на его место придет Конте, но с одним условием

Под руководством Лучано Спаллетти "Интер" в этом году пробился в основной раунд Лиги чемпионов.

Руководство миланского «Интера» сообщило, что 60-летний итальянский специалист Лучано Спаллетти больше не является главным тренером «неро-адзурри».

Спаллетти два сезона проработал в "Интере". Под его руководством команда сумела пробиться в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона.

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Приемником Спаллетти, по информации СМИ, должен стать экс-тренер "Челси" Антонио Конте. Правда, одним из условий появления Конте в Милане является продажа опального аргентинца Мауро Икарди, который не входит в планы нового наставника.

Как сообщал УНИАН, ранее ушел в отставку и главный тренер другого итальянского гранда - "Милана" - Дженнаро Гаттузо.