Главный тренер Милана Гаттузо ушел со своего поста

Также должность спортивного директора клуба покинул Леонардо.

Легендарный итальянский клуб "Милан" заявил о том, что главный тренер команды Дженнаро Гаттузо покинул свой пост.

41-летний специалист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон, сообщает официальный сайт "Милана".

Руководство "россо-нери" намерено определиться с кандидатурой нового тренера до начала летнего турнира Международного кубка чемпионов и старта нового сезона Серии А.

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«Я имел честь общаться с Гаттузо в последние шесть месяцев с момента моего прихода в клуб. Он приложил максимум усилий и работал неустанно в этом сезоне, всегда принимал на себя всю полноту ответственности и ставил клуб выше всего остального. Хочу от всего сердца поблагодарить Дженнаро», – сказал генеральный директор «Милана» Иван Газидис.

Отметим, что сегодня свой пост покинул и спортивный директор "россо-нери" Леонардо. Напомним, что Леонардо и Гаттузо являются знаменитыми в прошлом игроками "Милана".

Гаттузо в качестве тренера возглавил «Милан» в ноябре 2017 года. Под его руководством клуб занимал шестое и пятое место в чемпионате Италии.