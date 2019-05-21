Хацкевич может возглавить российский клуб

По данным СМИ, белорусский специалист является кандидатом на пост главного тренера "Рубина".

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич в летнее межсезонье может возглавить казанский "Рубин".

Об этом сообщает "Спорт-Экспресс".

Отмечается, что Хацкевич входит в число кандидатов на пост главного тренера команды.

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В летнее межсезонье "Рубин" с большой долей вероятности покинет нынешний наставник казанцев Курбан Бердыев, который, скорее всего, не захочет идти на понижение зарплаты и досрочно разорвет контракт.

Имена других кандидатов на пост главного тренера "Рубина" не называются.

Напомним, контракт 45-летнего Хацкевича с "Динамо" истечет после окончания текущего сезона. Руководство киевского клуба пока не решило, стоит ли продлевать соглашение с белорусским специалистом.

Как сообщал УНИАН, президент "Динамо" Игорь Суркис ранее заявил, что задумывается о приглашении другого тренера.