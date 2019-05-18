Бавария стала чемпионом Германии в 7-й раз подряд

В последнем туре мюнхенцы разгромили "Айнтрахт" из Франкфурта.

В матче последнего, 34-го тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» принимала «Айнтрахт» из Франкфурта-на-Майне. Встреча прошла в Мюнхене на стадионе «Альянц-Арена» и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев. Победный результат позволил "Баварии" в седьмой раз кряду выиграть золотые медали национального чемпионата.

Читайте такжеБавария в чемпионском матче Бундеслиги проведет акцию в поддержку ЛГБТ

В составе мюнхенской команды в игре с "Айнтрахтом" отличились хавбеки Кингсли Коман, Ренату Саншеш, Франк Рибери и Арьен Роббен, а также защитник Давид Алаба. Автором единственного гола гостей стал нападающий Себастьен Аллер.

"Бавария", набрав 78 очков, стала чемпионом Германии, "Айнтрахт" (54 очка) оказался седьмым. Отметим, что в параллельном матче дортмундская "Боруссия" обыграла на выезде "Боруссию" (Менхенгладбах) - 2:0, однако завершила сезон на втором месте.

Для "Баварии" чемпионский титул стал седьмым кряду и 29-м в истории. Мюнхенский клуб лидирует по количеству чемпионств в истории Бундеслиги. На втором месте находится «Нюрнберг» (9), на третьем - дортмундская «Боруссия» (8).