Шевченко вызвал в сборную Украины полузащитника шотландского Селтика

Марьян Швед присоединится к сборной 25 мая в Харькове.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав национальной команды полузащитника шотландского «Селтика» Марьяна Шведа.

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Экс-игрок "Карпат" прибудет в Харьков 25 мая вместе с другими сборниками - представителями иностранных чемпионатов, сообщает пресс-служба сборной Украины.

Для 21-летнего Марьяна Шведа это уже второй вызов в главную команду страны. Он принял участие в прошлогоднем ноябрьском сборе, дебютировав за "сине-желтых" в товарищеском матче с Турцией.

Как сообщал УНИАН, накануне в ряды сборной Украины был вызван защитник из чемпионата Молдовы.