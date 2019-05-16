Шевченко вызвал в сборную Украины полузащитника шотландского Селтика
16:48, 16 мая 2019Футбол
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Марьян Швед присоединится к сборной 25 мая в Харькове.
Марьян Швед вызван в сборную Украины / celticfc.net
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко вызвал в состав национальной команды полузащитника шотландского «Селтика» Марьяна Шведа.
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Экс-игрок "Карпат" прибудет в Харьков 25 мая вместе с другими сборниками - представителями иностранных чемпионатов, сообщает пресс-служба сборной Украины.
Для 21-летнего Марьяна Шведа это уже второй вызов в главную команду страны. Он принял участие в прошлогоднем ноябрьском сборе, дебютировав за "сине-желтых" в товарищеском матче с Турцией.
Как сообщал УНИАН, накануне в ряды сборной Украины был вызван защитник из чемпионата Молдовы.
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