В Киеве почтили память легендарного Валерия Лобановского (фото, видео)

13 мая исполнилось 17 лет со дня смерти выдающегося тренера в истории киевского «Динамо».

В понедельник, 13 мая исполнилось 17 лет со дня смерти выдающегося футбольного тренера Валерия Лобановского.

В этот день родственники, друзья, ученики и коллеги великого специалиста вместе с простыми болельщиками почтили память Валерия Васильевича сначала на Байковом кладбище в Киеве, а затем у стадиона «Динамо», который носит имя Лобановского и где расположен памятник мэтру.

Возложить цветы к мемориалам Лобановскому и сказать хорошие слова в память о нем пришли многочисленные легенды «Динамо» - Владимир Мунтян, Леонид Буряк, Андрей Биба, Алексей Михайличенко, Владимир Бессонов, Александр Заваров и другие.

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Президент «Динамо» Игорь Суркис заявил:

«Появление еще одного Лобановского невозможно. Может и будет еще один тренер, который так же очень много достигнет с «Динамо», но такого как он больше не будет.

Это был уникальный человек. Прошло 17 лет, как его не стало. Я помню каждую минуту. Я был с ним, когда ему стало плохо. Он не позволил мне отвезти его в больницу. Возможно, если бы дал разрешение - все было бы иначе в тот день. Но он всегда принимал решение сам, всегда делал так, как считал нужным. Верил, что именно его решение самое лучшее.

И наверное, это правильно, ведь мы видим, сколько он достиг с таким подходом. А то, что он, вернувшись в «Динамо» через столько лет, вывел его в полуфинал Лиги чемпионов - только лишний раз доказывает, насколько велик этот человек. Сейчас мы можем только мечтать о таком результате. Да, сейчас мы все соскучились по большим победам киевского «Динамо».

Напомним, что Лобановский у руля киевского «Динамо» выиграл 8 чемпионатов СССР, 6 Кубков СССР, 3 Суперкубка СССР, 2 Кубка Обладателей Кубков, 1 Суперкубок УЕФА, 5 раз становился чемпионом Украины и добыл 3 Кубка Украины.