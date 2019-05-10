Назван лучший игрок недели в Лиге чемпионов

УЕФА определил лучшего игрока по итогам ответных матчей 1/2 финала.

УЕФА назвал имя лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Им признан полузащитник "Тоттенхэма" Лукас Моура.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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В борьбе за награду Моура опередил еще одного представителя "Тоттенхэма" Муссу Сиссоко, а также игроков "Ливерпуля" Джорджиньо Вейналдума и Трента Александер-Арнолда.

Напомним, в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против "Аякса" Моура оформил хет-трик и принес "Тоттенхэму" первую в истории клуба путевку в финал главного клубного турнира Европы. Победный гол бразилец забил на шестой добавленной ко второму тайму минуте, а "шпоры" победили со счетом 3:2.

УНИАН ранее также сообщал о том, как игроки "Тоттенхэма" праздновали выход в финал Лиги чемпионов.