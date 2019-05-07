"Моя гордость": мама Роналду похвасталась несуществующим достижением сына (фото)

Мама одного из лучших футболистов мира поделилась фейковой новостью.

Мама нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Мария Долорес Авейру похвасталась несуществующим достижением сына.

В Twitter мама Роналду поделилась с подписчиками фейковой новостью.

Долорес Авейру опубликовала скриншот текста, в котором говорится о том, что до перехода Роналду "Ювентус" находился в кризисе и благодаря португальцу впервые за 20 лет выиграл чемпионат Италии.

"Мой сын - моя гордость", - написала мама Роналду.

Отметим, что до трансфера Роналду "Ювентус" выиграл чемпионат Италии семь раз подряд, а с португальцем взял восьмой титул.

УНИАН также сообщал о том, что Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.