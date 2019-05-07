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"Моя гордость": мама Роналду похвасталась несуществующим достижением сына (фото)

14:54, 07 мая 2019
Футбол
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Криштиану Роналду с мамой / фото: twitter.com/DoloresAveiro

В Twitter мама Роналду поделилась с подписчиками фейковой новостью.

Долорес Авейру опубликовала скриншот текста, в котором говорится о том, что до перехода Роналду "Ювентус" находился в кризисе и благодаря португальцу впервые за 20 лет выиграл чемпионат Италии.

"Мой сын - моя гордость", - написала мама Роналду.

Отметим, что до трансфера Роналду "Ювентус" выиграл чемпионат Италии семь раз подряд, а с португальцем взял восьмой титул.

Мама Роналду опубликовала фейковую новость / фото: twitter.com/DoloresAveiro

УНИАН также сообщал о том, что Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире.

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Теги: #футбол#Ювентус#Криштиану Роналду