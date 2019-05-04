Уходит от Реброва: полузащитник сборной Украины Петряк сменит команду в Европе

Иван Петряк перейдет из "Ференцвароша" в другой венгерский клуб.

Полузащитник сборной Украины Иван Петряк в летнее межсезонье перейдет из венгерского "Ференцвароша" в венгерский "МОЛ Види".

Об этом сообщает football.ua.

Арендное соглашение Петряка с "Ференцварошем" летом подойдет к завершению, и руководство клуба не выкупило контракт игрока у "Шахтера".

На каких условиях Петряк перейдет в "МОЛ Види", пока неизвестно.

Агент футболиста Иван Пироженко в интервью football.ua отметил, что "Ференцварош" не предпринял никаких шагов, чтобы сохранить Петряка.

"Последние шесть месяцев мы приезжали в Ференцварош, мы писали им, мы звонили, но ответа и конструктива со стороны генерального директора не было", - отметил Пироженко, добавив, что сам Петряк хотел остаться в команде.

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Пироженко также рассказал о том, что главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров делал все возможное, чтобы Петряк остался в команде, но усилий украинского тренера оказалось недостаточно:

"Хотим сказать большое спасибо Сергею Реброву, который до последнего сражался за Ивана, как оказалось, в одиночку. Сам Ваня хотел очень работать с Ребровым, он прибавил при нем. Сергей Станиславович разговаривал с "Шахтером", с "Ференцварошем", с нами. Делал все возможное, чтобы Ваня остался. Но, увы, такое сложилось впечатление, что Ребров был единственным в клубе, кто хотел этого".

В текущем сезоне Петряк провел за "Ференцварош" 36 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 12 результативных передач. В составе команды украинец стал чемпионом Венгрии.

УНИАН ранее также сообщал о том, что футболист сборной Украины забил очередной гол в Бельгии.