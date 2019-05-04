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Футболист сборной Украины забил очередной гол в Бельгии (видео)

10:51, 04 мая 2019
Футбол
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Руслан Малиновский забил шестнадцатый гол в сезоне / фото: krcgenk.be

На 25-й минуте матча украинец реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Малиновский отметился результативным действием за "Генк" уже в пятом матче подряд. 

Встреча в итоге завершилась разгромной победой "Генка" со счетом 4:0.

Для украинского футболиста этот гол стал шестнадцатым в футболке бельгийского клуба в текущем сезоне. Также на его счету пятнадцать результативных передач.

Как сообщал УНИАН, ранее Малиновский вошел в тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона в Бельгии.

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Теги: #футбол#Генк#Руслан Малиновский