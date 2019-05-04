Футболист сборной Украины забил очередной гол в Бельгии (видео)

Руслан Малиновский реализовал пенальти и помог "Генку" обыграть "Антверпен".

Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил гол в матче седьмого тура плей-офф чемпионата Бельгии против "Антверпена".

На 25-й минуте матча украинец реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Малиновский отметился результативным действием за "Генк" уже в пятом матче подряд.

Встреча в итоге завершилась разгромной победой "Генка" со счетом 4:0.

Для украинского футболиста этот гол стал шестнадцатым в футболке бельгийского клуба в текущем сезоне. Также на его счету пятнадцать результативных передач.

Как сообщал УНИАН, ранее Малиновский вошел в тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона в Бельгии.