Футболист сборной Украины забил очередной гол в Бельгии (видео)
10:51, 04 мая 2019Футбол
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Руслан Малиновский реализовал пенальти и помог "Генку" обыграть "Антверпен".
Руслан Малиновский забил шестнадцатый гол в сезоне / фото: krcgenk.be
Полузащитник сборной Украины Руслан Малиновский забил гол в матче седьмого тура плей-офф чемпионата Бельгии против "Антверпена".
На 25-й минуте матча украинец реализовал пенальти и вывел свою команду вперед. Малиновский отметился результативным действием за "Генк" уже в пятом матче подряд.
Встреча в итоге завершилась разгромной победой "Генка" со счетом 4:0.
Для украинского футболиста этот гол стал шестнадцатым в футболке бельгийского клуба в текущем сезоне. Также на его счету пятнадцать результативных передач.
Как сообщал УНИАН, ранее Малиновский вошел в тройку претендентов на звание лучшего игрока сезона в Бельгии.
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