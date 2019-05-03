Стали известны сроки восстановления Касильяса после инфаркта
20:21, 03 мая 2019Футбол
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Легендарного голкипера, скорее всего, выпишут из клиники в субботу.
Пока неизвестно, вернется ли Касильяс на футбольное поле / REUTERS
Голкипер «Порту» Икер Касильяс будет выписан из больницы в субботу, 4 мая.
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Как информирует издание Goal.com, 37-летний испанcкий вратарь находится в хорошем состоянии после случившегося сердечного приступа на тренировке «Порту». Голкиперу предстоит восстановительный период в течении следующих 2-3 месяцев.
Касильяс перенес острый инфаркт миокарда. Врачи пока не дают прогнозов о возможном возвращении игрока на поле. Испанец после хирургического вмешательства поблагодарил всех за поддержку.
Напомним, ранее глава медицинской службы "Порту" рассказал об условиях возвращения Касильяса на футбольное поле.
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