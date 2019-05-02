Знаменитый испанский вратарь Касильяс опубликовал фото после инфаркта

Испанский голкипер поблагодарил всех за поддержку.

Вратарь "Порту" Икер Касильяс поделился фотографией после перенесенного сердечного приступа.

Запись из больницы знаменитый испанский вратарь опубликовал в Twitter.

"У меня все под контролем, большой испуг, но нахожусь в полном здравии. Огромное спасибо всем за сообщения и любовь", - написал Касильяс.

Todo controlado por aquí, un susto grande pero con las fuerzas intactas. Muchísimas gracias a todos por los mensajes y el cariño 😃💪🏼 pic.twitter.com/i3TXsELUGD — Iker Casillas (@IkerCasillas) May 1, 2019

Как сообщал УНИАН, у Икера Касильяса во время тренировки случился инфаркт миокарда. Касильяс был госпитализирован сразу после того, как почувствовал себя плохо. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что в больнице испанскому голкиперу сделали процедуру катетеризации сердца.

Касильяс, которому в мае исполнится 38 лет, выступает за "Порту" с 2015 года. Ранее вратарь играл за "Реал". В составе сборной Испании Касильяс становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Порту" выиграл Юношескую лигу УЕФА.