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Знаменитый испанский вратарь Касильяс опубликовал фото после инфаркта

01:45, 02 мая 2019
Спорт
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Икер Касильяс / REUTERS

Запись из больницы знаменитый испанский вратарь опубликовал в Twitter.

"У меня все под контролем, большой испуг, но нахожусь в полном здравии. Огромное спасибо всем за сообщения и любовь", - написал Касильяс.

Как сообщал УНИАН, у Икера Касильяса во время тренировки случился инфаркт миокарда. Касильяс был госпитализирован сразу после того, как почувствовал себя плохо. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Отмечается, что в больнице испанскому голкиперу сделали процедуру катетеризации сердца.

Касильяс, которому в мае исполнится 38 лет, выступает за "Порту" с 2015 года. Ранее вратарь играл за "Реал". В составе сборной Испании Касильяс становился чемпионом мира и дважды выигрывал чемпионат Европы.

Ранее УНИАН также сообщал о том, что "Порту" выиграл Юношескую лигу УЕФА.

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Теги: #футбол#Икер Касильяс