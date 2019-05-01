Фанаты Ливерпуля устроили беспорядки в Барселоне перед матчем Лиги чемпионов (видео)
Фанаты "Ливерпуля" устроили беспорядки в Барселоне перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Барселона - Ливерпуль.
Об этом сообщает Daily Mail.
На одной из площадей английские болельщики толкали отдыхающих в фонтан. На видео попали моменты, как фанаты "красных" сталкивают в воду туристов. Это сопровождается смехом других болельщиков.
Читайте такжеКак завершится битва на Камп Ноу: анонс матча Барселона - Ливерпуль
Также сообщается о том, что болельщики "Ливерпуля" напали на сотрудников отеля. Четырем сотрудникам понадобилась медицинская помощь. В частности, одному из них сломали нос.
Кроме того, фанаты "Ливерпуля" оказывали сопротивление полиции, бросая в правоохранителей различные предметы.
Испанская полиция арестовала шестерых фанатов "красных".
Scumbags on tour pic.twitter.com/DhQKDVvuq4— Terence coghlan (@TerenceCoghlan) 30 апреля 2019 г.
Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 1 мая.
УНИАН также сообщал о том, где смотреть матч "Барселоны" и "Ливерпуля".