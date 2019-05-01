Фанаты Ливерпуля устроили беспорядки в Барселоне перед матчем Лиги чемпионов (видео)

Полиция арестовала шестерых болельщиков английского клуба.

Фанаты "Ливерпуля" устроили беспорядки в Барселоне перед матчем 1/2 финала Лиги чемпионов против "Барселоны".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Барселона - Ливерпуль.

Об этом сообщает Daily Mail.

На одной из площадей английские болельщики толкали отдыхающих в фонтан. На видео попали моменты, как фанаты "красных" сталкивают в воду туристов. Это сопровождается смехом других болельщиков.

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Также сообщается о том, что болельщики "Ливерпуля" напали на сотрудников отеля. Четырем сотрудникам понадобилась медицинская помощь. В частности, одному из них сломали нос.

Кроме того, фанаты "Ливерпуля" оказывали сопротивление полиции, бросая в правоохранителей различные предметы.

Испанская полиция арестовала шестерых фанатов "красных".

Матч "Барселона" - "Ливерпуль" состоится сегодня, 1 мая.

УНИАН также сообщал о том, где смотреть матч "Барселоны" и "Ливерпуля".