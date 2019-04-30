Барселона - Ливерпуль: где смотреть матч 1/2 финала Лиги чемпионов
Каталонская «Барселона» в среду, 1 мая, на домашнем стадионе «Камп Ноу» в полуфинале Лиги чемпионов примет английский «Ливерпуль». Начало встречи - в 22.00 по киевскому времени.
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Отметим, что в 1/4 финала каталонцы выбили из турнира «Манчестер Юнайтед», а мерсисайдцы разобрались с «Порту».
Смотреть поединок в прямой трансляции на территории Украины можно на телеканале "Футбол 2". Начало трансляции - в 21.50. До и после матча эксперты в студии проанализируют шансы команд и ход борьбы.
УНИАН будет вести также текстовую онлайн-трансляцию матча "Барселона" - "Ливерпуль".
Напомним, что в другом полуфинале Лиги чемпионов встречаются "Тоттенхэм" и "Аякс".